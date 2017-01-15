Afjet Afyonspor-Elaziz Belediyespor: 2-1





STAT: Afyonkarahisar Yeni Şehir Stadı



HAKEMLER: Nuri Karahançer (xxx), Ali Etlikçi (xxx), Ahmet Ulu (xxx)



AFJET AFYONSPOR: Murat Demir (xxx)- Ömer (xxx) (Dk.70 Emrullah xx), Yasin (xxx), Fatih (xxxx) (Dk.86 Oltan Karakullukçu), Mehmet (xxx), Samed (xxxx), Nazmi Candoğan (xxx), Ali Kılıç (xxx), İsmet (xxx), Murathan (xxxx), Uğur (xxxx) (Dk.83 Ramazan)



ELAZİZ BELEDİYESPOR: Gökhan (xx)- Mehmet (x), Ekrem (xx), Tufan (xx), Serhat Maden (x) (Dk.85 Muhammed Akyıldız), Nihat (x) (Dk.72 Muhammed Karpuz x), Adnan (x) (Dk.67 Ekrem xxx), Emrah Çalışır (xx), Emrah Yollu (x), Volkan Çekiç (xx), Metehan (xx)



GOLLER: Dk.13 Fatih, Dk.71 Samed (Afjet Afyonspor), Dk.88 Ekrem (Elaziz Belediyespor)



SARI KARTLAR: Fatih, İsmet, Murat (Afjet Afyonspor), Metehan, Serhat (Elaziz Belediyespor)



SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Elaziz Belediyespor'u ağırlayan Afjet Afyonspor karşılaşmadan 2-1 üstün ayrıldı. İki takım futbolcuları sahaya Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in fotoğrafının bulunduğu üzerinde "Büyük bir katliamı canı pahasına önleyen şehidimiz Fethi Sekin'in ruhu şad olsun" yazılı pankartla çıktı.



13'üncü dakikada sağdan gelişen Afjet Afyonspor atağında Murathan Buruş'un pasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Fatih Şerifoğlu, önündeki defans oyuncusunu geçerek topu kaleci Gökhan'ın solundan ağlara gönderdi: 1-0.



18'inci dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına yaklaşan Uğur Durmuş, kale sahası sağ köşesine derinlemesine ara pas gönderdi. Arkasından gele topu güçlükle kontrol eden Fatih Şerifoğlu'nun vuruşunda yerden seken top az farkla auta gitti.



56'ıncı dakikada soldan gelişen Afjet Afyonspor atağında defanstan dönen topu kontrol eden Fatih, topu sol köşeye gönderdi. Kaleci Gökhan'ın son anda çeldiği topu Uğur, gelişine kaleye gönderdi. Üzerine gelen sert şutu kaleci Gökhan iki hamlede kontrol etti.



62'nci dakikada Elaziz Belediyespor'dan Serhat, Fatih'i ceza sahası sağ çaprazının yaklaşık 5 metre gerisinde düşürdü. Serbest vuruşu kullanan Uğur'un şutu üstten az farkla auta çıktı.



69'uncu dakikada ortadan gelişen Elaziz Belediye atağında Tufan topla ortadan ceza sahasına girdi. Tufan topu soldan bindiren Ekrem'e gönderdi. Ekrem'in ortaladığı topu kaleci Murat uzanarak aldı.



71'inci dakikada Afjet Afyonspor'un kazandığı köşe vuruşunu Yasin Yener kullandı. Yasin'in kavisli ortasında arka kale direği dibinde iyi yükselen Samet kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0.



88'inci dakikada Elaziz Belediyespor'un kullandığı kornerde top Afyonspor defansından sekti. Topu omzuyla kontrol eden Ekrem, sol ayağıyla indirdiği topu ağlara gönderdi: 2-1.



90'ıncı dakika soldan gelişen Afjet Afyonspor atağında Emrah Yollu'nun ceza sahasında Oltan Karakullukçu'yu düşürdüğü pozisyonda hakem penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Yasin Yener'in vuruşunu kalece Gökhan kurtardı.



90+3'üncü dakikada beraberlik arayan Elaziz Belediyespor'da kaleci Gökhan orta sahada topu Murathan'a kaptırdı. Kaleciyi geride bıraktıktan sonra topu orta saha yakınlarından boş kaleye gönderen Murathan'ın vuruşu az farkla dışarı çıktı.



Karşılaşma Afjet Afyonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



- Afyonkarahisar