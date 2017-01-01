Afganistan'da Taliban Almar İlçesine Saldırdı

MEZAR-I Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Almar ilçesine geniş çaplı saldırı düzenledi.



Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı Birinci Tugay Komutanı General Cennet Gul Karukhil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 400 militanın Almar'ın çevresindeki polis karakollarına saldırdığını belirtti.



Saldırının ardından çıkan çatışmada yedi militanın öldürüldüğünü kaydeden Karukhil, dört militanın yaralandığını söyledi.



Karukhil, çatışmada bir korucunun yaşamını yitirdiğini, beş güvenlik görevlisinin yaralandığını vurguladı.



Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.