Afganistan'da Kolordu Komutanlığına Düzenlenen Saldırı

MEZAR-I Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde 209. Şahin Kolordu Komutanlığına düzenlenen saldırıda saatlerce süren çatışmanın ardından saldırganlar etkisiz hale getirildi.



209. Şahin Kolordu Komutanlığı sözcüsünün Yardımcısı Nasratullah Camşidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniformalı 6 saldırganın, kolordunun içine girerek ateş açtığını söyledi.



Yaklaşık 5 saat süren çatışmanın ardından 5 saldırganın öldürüldüğünü ifade eden Cemşidi, bir saldırganın sağ ele geçirildiğini belirtti.



Cemşidi, saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin sayısının henüz netleşmediğini kaydetti.



Adının açıklanmasını istemeyen, kolorduda görevli bir asker, çatışmada yaklaşık 100 güvenlik görevlisinin öldüğünü söyledi.



Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani saldırıyı kınadı.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Taliban'ın, Mezar-ı Şerif şehri yakınlarında Afgan ordusunda ait bir kampa saldırı düzenleyip aralarında askerler ve sivillerin bulunduğu 50'den fazla kişiyi öldürdüğünü açıklamıştı.



Saldırıyı üstlenen Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, aralarında bazı komutanların da bulunduğu 500 kişinin öldüğünü veya yaralandığını öne sürmüştü.