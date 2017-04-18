Advocaat Derbide Sürprize Hazırlanıyor

Hollandalı Teknik Adam antrenmanlardaki performansından memnun kaldığı Miroslav Stoch'u uzun zaman sonra kadroya almayı planlıyor.



Slovak Futbolcu başarılı bitirici vuruş özelliğine idmanlarda hırs ve isteği de ekleyince Advocaat'ın gözüne girdi. Stoch'un derbiye ilk 11 de bile başlayabileceği gündemde.



Advocaat'ın derbiye yönelik bir diğer sürprizi de Lens olabilir. Vatandaşını ileri uçta deneyen ve çok memnun kalan Advocaat'ın en azından maç içinde böyle bir hamle yapabileceği gelen haberler arasında.



Forvet hattının veriminden memnun olmayan Advocaat'ın maça Robin Van Persie ile başlayacağı ancak yıldız futbolcunun düşmeye başladığı dakikalarda Lens'i o bölgeye çekip kanada alternatif yerleştirmeyi planladığı ileri sürülüyor.



Savunma ve orta saha kurgusunda değişiklik düşünmeyen Advocaat'ın sadece Van der Wiel ile Şener Özbayraklı arasındaki kararı, hafta içi yapılacak antrenmanlara göre vereceği öğrenildi.



Derbinin hazırlıklarına iki günlük aranın ardından yeniden başlayan sarı lacivertlilerde Fernandao dışında eksik bulunmuyor.