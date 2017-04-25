Advocaat'a Sneijder Engeli!

Takımın üç kaptanı Arjen Robben, Wesley Sneijder ve Kevin Strootman'ın ise Dick Advocaat'ı istemedikleri iddia ediliyor.



Hollanda'nın NOS kanalı, Futbol Federasyonu Teknik Sorumlusu Hans van Breukelen ile bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmede Van Breukelen yeni teknik direktörü üç gün içerisinde açıklayacaklarını belirtti.



Medyaya yansıyana göre şu anda Portakallar için iki alternatif bulunuyor. Öne çıkan isim Birleşik Arap Emirlikleri'nde El Cezire'yi çalıştıran Henk ten Cate. Plase ise sezon sonunda emekli olacağını açıklayan Dick Advocaat. Fakat Hollanda Milli Takımı kaptanlarının Advocaat'ı istemedikleri, oylarını Henk ten Cate'den yana kullandıkları iddia ediliyor. Federasyonda danışman olarak göreve başlayan Advocaat, 3 ay sonra Fenerbahçe'den gelen teklif üzerine görevini bırakmıştı. Ayrıca Robben, bu takıma yıllarını vermiş isimler olarak Sneijder'le birlikte yeni teknik direktörün belirlenmesi konusunda görüşlerinin alınması gerektiğini ifade etmişti.



Öte yandan Hollanda Futbol Federasyonu, yeni teknik direktörü belirlemek adına Ajax, PSV, Feyenoord ve AZ gibi takımların sportif direktörleriyle de bir görüşme gerçekleştirdi. Hatta teknik sorumlu Van Breukelen, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidip Ten Cate ve Türkiye'ye gelip Dick Advocaat ile de görüştü. Son karar hafta sonu gelmeden verilecek.



(Ajansspor)