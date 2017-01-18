Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Gölbaşı ilçesinde, yaşı küçük çocuklara uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçedeki okul çevrelerinde yaşı küçük çocuklara bonzai, eroin ve esrar satışı yapıldığını tespit etti.



Operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu madde sattığını tespit ettiği H.Y.S. ve A.D'yi gözaltına aldı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





Olayla ilgili soruşturma sürüyor.