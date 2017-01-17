Adıyaman'da Umreye Gidecekler Medine'ye Uğurlandı

Adıyaman'da umre ziyareti yapacak 120 kişi Medine'ye uğurlandı.



Adıyaman Atatürk Havalimanı'nda umre yolcuları yakınları tarafından dualarla yolcu edildi.



Annesini umreye yolculayan Abdurrahim Aydın, Allah'ın herkese kutsal toprakları görmeyi nasip etmesini diledi.



Aydın, "Günde beş vakit namaz kılarken yöneldiğimiz Kabe'yi görme, ona dokunma, zemzemden kana kana içmeleri için umrecilerimizi uğurluyoruz. Dini makamı ziyaret etme sevinci ve heyecanları gözlerinden okunuyor. Allah, hepimize bu dini vazifemizi genç yaşta hakkıyla yerine getirmeyi nasip eyler inşallah." dedi.