Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü 1 Yaralı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Çelikhan ilçesine bağlı Çalgan köyü yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen 44 DV 693 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.



Kazada otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Mehmet Horoz ile Erdoğan Doğan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaralılardan Erdoğan Doğan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Diğer yaralı Mehmet Horoz'un ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.