Adıyaman'da Telefonla Dolandırıcılık

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir okul müdürünü telefonla dolandıran kişi, bankada gözaltına alındı.



Gölbaşı ilçesinde bir ortaokulda müdür olarak görev yapan M.F. kendisini arayan ve savcı olduğunu söyleyen kişinin hesabına 2 bin 945 lira yatırdı.



M.F. dolandırıcının verdiği numaraya bir daha ulaşamayınca, durumu polise bildirdi.



Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu telefon dolandırıcısının E.D. olduğunu belirledi.



Zanlının banka hesabını bloke ettiren ekipler, E.D'yi parayı çekmek üzere geldiği bankada gözaltına aldı.



Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.