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Adıyaman'da Fetö/pdy Operasyonu

Adıyaman'da Fetö/pdy Operasyonu

Besni ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Besni ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 1 komiser açığa alındı, 1 komiser yardımcısı ve 4 polis memuru meslekten ihraç edildi.

Adıyaman'da Fetö/pdy Operasyonu

Besni ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Besni ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 1 komiser açığa alındı, 1 komiser yardımcısı ve 4 polis memuru meslekten ihraç edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Besni ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 1 komiser açığa alındı, 1 komiser yardımcısı ve 4 polis memuru meslekten ihraç edildi.

Konu ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


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