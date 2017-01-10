Adıyaman'da Fetö/pdy Operasyonu

Besni ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Besni ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 1 komiser açığa alındı, 1 komiser yardımcısı ve 4 polis memuru meslekten ihraç edildi.



Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Besni ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 1 komiser açığa alındı, 1 komiser yardımcısı ve 4 polis memuru meslekten ihraç edildi.



Konu ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.