Adıyaman'da Aranan Zanlı Yakalandı

ADIYAMAN(AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan aranan zanlı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Köseceli beldesinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri şüpheli gördükleri bir otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü Zeki Yalçın'a yapılan GBT sorgusunda "yuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçundan hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi.



Gözaltına alınan Yalçın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.