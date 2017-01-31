Adana ve Osmaniye 100 Şehit Verdi

Terör olaylarının başladığı 2015 Temmuz ayı itibariyle Adana ve Osmaniye'de aralarında polis, asker ve memurların bulunduğu 100 kişi şehit oldu.
CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) yaptığı şehit bilgileriyle ilgili talebine Aile ve Sosyal Politikalar Adana İl Müdürü Zeynel Abidin Koç tarafından yanıt verildi.
Verilen yanıta göre çözüm sürecinin bitmesinin ardından terör olaylarının başladığından bu yana Adana, 11'i asker, 24'ü jandarma, 35'i polis, 2'si de memur olmak üzere 71 şehit verdi. CHP'li Tümer'e verilen yazılı yanıt sonra şehit olan Jandarma Samet Kaya'yla birlikte Adana'nın teröre kurban verdiği şehit sayısı 72 oldu.
Osmaniye'nin ise 10'u jandarma, 7'si asker, 11'i polis olmak üzere 28 şehit verdiği ortaya çıktı.
Şehit düşen Adanalı kahramanların isimleri şöyle:
"Jandarma Er Şahabettin Atak, Polis Memuru İsa İpek, Polis Memuru Serdar Kazar, Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Oruç, Polis Memuru Şahin Polat, Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli, Polis Memuru Akif Hatunoğlu, Polis Memuru Murat S. Kale, Polis Memuru Mustafa Turanlı, Polis Memuru İbrahim Derindere, Polis Memuru Yalçın Palit, Polis Memuru Kadir Özkara, Polis Memuru Şahin Altmış, Jandarma Uzman Çavuş Ali Çakar, Polis Memuru Süleyman Çakır, Polis Memuru Bircan İlhanlı, Polis Memuru Sadık Özkan, Polis Memuru Hilmi Bardakçı, Piyade Uzman Çavuş Ergün Karaca, Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli, Piyade Astsubay Üstçavuş Kenan Yıldız, Polis Memuru Önder Ertaş Polis Memuru Ali Bulduk, Jandarma Uzman Çavuş Uğur Şahin, Polis Memuru İsmet Fatih Alagöz, Polis Memuru Tayfun Yüce, Jandarma Uzman Onbaşı Kadir Genç, Jandarma Uzman Çavuş Enver Buğur, Jandarma Er Ali Öztaş, Jandarma Er Fatih Yeniay, Jandarma Er Kadir Görgülü, Jandarma Uzman Çavuş Sercan Yılmaz, Polis Memuru Ercan Günay, Polis Memuru Ebubekir Durmuş, Polis Memuru Volkan Çay, Jandarma Uzman Çavuş Kadir Demiryürek, Jandarma Uzman Çavuş Serdar Yıldırım, Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Aktaş, Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Beki, Polis Memuru Yılmaz Bozkurt, Polis Memuru Nihat Şener, Polis Memuru Mehmet Oflaz, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Arslangiray, Jandarma Astsubay Üstçavuş İsmail Demir, Jandarma Astsubay Çavuş Adem Algın, Jandarma Astsubay Üstçavuş Kamil Yelmen, Polis Memuru Ahmet Oruç, Polis Memuru Mehmet Oruç, Polis Memuru Yunus Uğur, Polis Memuru Zeynep Sağır, Polis Memuru Sevda Güngör, Polis Memuru Aytekin Kuru, Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine, Polis Memuru Metin Malkav, Jandarma Teğmen Selim CoşkunPolis Memuru Mustafa Görenoğlu, Polis Memuru Hacı Ahmet Öztürk, Piyade Uzman Çavuş Murat Demirci, Piyade Uzman Çavuş Hulisi Emre Dilci, Piyade Uzman Çavuş Ziya Özkozanoğlu, Piyade Uzman Çavuş Burak Uçar, Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Alpaslan, Jandarma Uzman Çavuş Tolga Özdinç, Piyade Uzman Çavuş Orçun Kubat, Piyade Er Özkan Altınok, Piyade Uzman Çavuş İslam Akyüz, Memur Kadir Kırbaç, Memur Gökhan Aygül, Polis Memuru Mehmet Atıcı, Polis Memuru Adem Oğuz, Jandarma Astsubay Duran Keskin, Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya."
Osmaniyeli kahramanlar ise şu şekilde:
"Jandarma Astsubay Üstçavuş Muhammet Gürlek, Uzman Çavuş Mehmet Acar, Uzman Çavuş Ali Gökçe, Uzman Çavuş Fatih Gökşen, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Ölmez, Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan, Jandarma Onbaşı Harun Saltalı, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Sarak, Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Burak Demirci, Jandarma Uzman Çavuş Serkan Has, Polis Memuru Mücahid Soydemir, Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Etiz, Ulaştırma Uzman Çavuş Veli Demiryürek, Polis Memuru Ökkeş Özdemir, Polis Memuru Mehmet Ünaldı, Polis Memuru Mehmet Karacatilki, Polis Memuru Osman Budak, Polis Memuru Burak Mart, Polis Memuru Tayfun Doğan, Polis Memuru Ali Mülazımoğlu, Jandarma Astsubay Çavuş Suat Petek, Uzman Çavuş Eli Erdinç, Polis Komiser Yardımcısı Ali Can Dövüşçü, Jandarma Uzman Çavuş Sedat Yıldız, Polis Memuru Hüseyin Cengiz, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Yılmaz, Jandarma Komando Er Mustafa Cihan, Polis Memuru Mahmut Ava." - ADANA
Adana ve Osmaniye 100 Şehit Verdi
Terör olaylarının başladığı 2015 Temmuz ayı itibariyle Adana ve Osmaniye’de aralarında polis, asker ve memurların bulunduğu 100 kişi şehit oldu.
Terör olaylarının başladığı 2015 Temmuz ayı itibariyle Adana ve Osmaniye'de aralarında polis, asker ve memurların bulunduğu 100 kişi şehit oldu.