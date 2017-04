Adana Küçük Şoför Kaza Yaptı: 5 Yaralı

Adana'da ortaokul öğrencisi 15 yaşındaki E.S. babasından izinsiz aldığı otomobille kaza yaptı. Olay, merkez Seyhan İlçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre babasının 01 EU 019 plakalı otomobilini izinsiz alan, ortaokul öğrencisi E.S. sınıf arkadaşları U.P., G.E.S., A.M. ve M.E. ile gezintiye çıktı. Sokak arasında aşırı hız yapan öğrenci aracın direksiyon hakimiyeti ni kaybedince yol kenarındaki apartman duvarı ve elektrik direğine çarptı. Hafif şekilde yaralanan öğrenciler tedavileri yapılmak üzere Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.