Adana Kimliği Çalındı Hayatı Karardı

Kimliği çalındı hayatı karardı



ADANALI 24 yaşındaki Yalçın Cırık, İstanbul'da çalıştığı otelde aynı odada kaldığı mesai arkadaşı R.A. tarafından kimliğinin çalınması ardından başına gelmeyen kalmadı. R.A.'nın çaldığını öne sürdüğü kimlikle yaptığı işlemler nedeniyle yaklaşık 9 bin TL tutarında icrayla karşılaşan Cırık, ayrıca R.A.'nın kendi kimlik bilgileriyle girdiği başka bir işyerinde de hırsızlık yapması nedeniyle de hakkında dava açıldı.



Adana'nın merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Akpınar Mahallesi'nde oturan Yalçın Cırık, geçen yıl teknik personel olarak İstanbul'da çalıştığı bir otelde kendi odasında kalan mesai arkadaşı tarafından cüzdanı çalındı. Durumu fark eden Cırık, jandarma karakoluna giderek kimliklerinin ve kredi kartlarının çalındığına dair tutanak tutturdu ve daha sonra kimliğinin yeniden çıkardı. İstanbul'daki işinden ayrılan Yalçın Cırık, Adana'ya döndükten bir süre sonra bir bankadan 1500 liralık kredi kartı borcu nedeniyle icra işlemi başlatıldığına dair evrakla karşılaştı. Ayrıca bir GSM operatöründen de adına olan hattın faturası ödenmediği ve alınan lüks telefonun ödemesinin yapılmaması gerekçesiyle de 7 bin 500 liralık borç için icra işlemi başlatılacağına dair yazı geldi. Olayın şaşkınlığıyla bankaya ve GSM operatörüne giden Cırık, çalınan kimliğiyle kredi kartı ve telefon hattı açıldığını öğrendi. Yetkililere durumu anlatıp icraları iptal ettirmeye çalışan Cırık, yetkililerden olumsuz yanıt aldı.



HAKKINDA DAVALAR AÇILDI



İcralar nedeniyle sigortalı bir işe de giremeyen Cırık, köylerde gündelik işlerde çalışmaya başladı. Yaşadığı durum nedeniyle maddi kayıpların yanı sıra psikolojik olarak etkilendiğini söyleyen Cırık, şunları söyledi: "Yaklaşık 1 yıldır çalıştığım otele yeni bir bulaşıkçı almışlar. Otelin sahibi bana 'Odanda misafir eder misin? diye sordu. Kabul ettim. İsmini 'İmdat Sezer' olarak bildiğimiz kişi ile bir kaç akşam aynı odada kaldık. Odada toplam 3 kişi kalıyorduk. Bir akşam uyandığımızda cep telefonları, kimlik ve kredi kartlarımızın çalındığını fark ettik. O kişiden de iz yoktu. Bunun üzerine Ağva Jandarma Karakolu'nda giderek şikayetçi olduk. Tutanak tutuldu. Bir sorun çıkmayacağını söylediler. Daha sonra kimliğimi yeniden çıkardım. Bu şahıs daha sonra benim kimliğimle kredi kartı çıkarmış. Bir telefon hattı almış ve bu hattın üzerine de pahalı bir telefon almış. Bunlarla ilgili bana icra kağıtları geldi. Ayrıca benim kimlik bilgilerimle İstanbul'da bir firmaya işe girip yine orada da başkalarının kimliklerini çalmış. Kimlik bilgileri bana ait olduğu için firma benim hakkımda dava açtı. Ayrıca benim adıma aldığı telefon hattı ile birilerini tehdit ettiği için ifadeler verdim. Şu ana kadar noter, icra ve diğer masraflar yüzünden 20 bin liraya yakın maddi kaybım oldu. Araştırmalarım sonunda isminin R.A. olduğunu öğrendim. Ama bu isim de yanlış olabilir."