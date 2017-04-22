Adana Kalaşnikof ve Tabancalı Cinayetin 13 Zanlısı Mahkemeye Çıkartıldı

Kalaşnikof ve tabancalı cinayetin 13 zanlısı mahkemeye çıkartıldı



ADANA'da 56 yaşındaki Müslüm Üzer'in öldüğü, oğlu 32 yaşındaki Orhan ile torunu 9 yaşındaki Hüseyin Üzer'in ağır yaralandığı kalaşnikof ve tabancalı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Doğankent Mahallesi'nde oturan Müslüm Üzer, oğlu Orhan ve torunu Hüseyin Üzer ile birlikte 17 Nisan'da 01 DHR 78 plakalı otomobiline binerek Karataş Yolu üzerinden kent merkezine hareket etti. Taşçı kavşağında dönüş için yavaşlayan otomobile, kimliği belirsiz kişilerce kalaşnikof ve tabancalarla saldırı düzenlendi. Saldırıda Müslüm Üzer öldü, oğlu Orhan ile torunu Hüseyin Üzer ise, ağır yaralandı. Saldırının, 10 ay önce Üzer ile Altınyüzük aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 33 yaşındaki Ali Altınyüzük'ün öldürülmesi ile ilgili olabileceğini değerlendiren polis, soruşturma başlattı.



Ekiplerin düzenledikleri operasyonda 1'i çocuk 13 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Ferit S., Mehmet Emin B., Cemil G., Ramazan A., Ferhat A., Cuma M., Zülküf A., Mehmet A., Hikmet Ö., Sedat B., Özgür Ü., Veli A. ile Kamil K., yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cinayeti azmettirdiği ileri sürülen Mehmet A., "Ben avanta vermedim kimseye vermem de. Ben büyük bir iş adamıyım. Türkiye Cumhuriyeti'nin her tarafında ticaret yapan bir insanım" dedi.



Zanlılar sağlık kontrolünün ardından nöbetçi mahkemeye çıkartıldı.