Adana, Gaziantep ve Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu

Adana merkezli üç ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı, 123 kilogram esrar ile 2 pompalı tüfek ele geçirildi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir uyuşturucu çetesine yönelik çalışma başlattı.



Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Adana, Gaziantep ve Kilis'te belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi.



Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 123 kilogram esrar, 2 pompalı tüfek ve 0,5 gram metamfetamin ele geçirildi.



Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



- Operasyon anı kamerada



Adana'daki operasyona ilişkin görüntülerde, Emniyet Müdürlüğünden çıkış yapan çok sayıda polis ekibinin belirlenen adreslere gitmesi yer aldı.



Özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu polislerin bir eve girip şüpheliyi gözaltına almasının da bulunduğu görüntülerde, narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptığı da görüldü.