Adana'daki Silahlı Saldırı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişinin ölümü, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyla ilgili gözaltına alının 8 şüpheli ile olayın ardından şüphelilerin yakınlarına ait 3 iş yerine silahlı saldırıda bulunduğu ileri sürülen 6 kişi adliyeye sevk edildi.



Karataş Caddesi Taşçı Mahallesi Kavşağı'nda, bir otomobile düzenlenen saldırıya karıştığı iddia edilenler ile bu olayın ardından 3 iş yerine yapılan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



Geniş güvenlik önlemi alınarak Adana Adli Tıp Birimine götürülen 14 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildi.



Saldırıyı azmettirdiği ileri sürülen M.A. sağlık kontrolünün ardından gazetecilere, "Ben kimseye avantadan para vermem. Ben büyük bir iş adamıyım, Türkiye'de ticaret yapan bir insanım." dedi.



Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.



Adana'da 17 Nisan'da, Müslüm (56), oğlu Orhan (32) ve yeğeni Hüseyin Üzer'in (18) bulunduğu 01 DHR 78 plakalı otomobile kent merkezine seyir halindeyken Karataş Caddesi Taşçı Mahallesi Kavşağı'nda tabanca ve kalaşnikof tüfekle ateş açılmıştı. Araçta bulunan üç kişi saldırıda yaralanmış, yaralılardan Müslüm Üzer kurtarılamamıştı. 8 şüphelinin yakalandığı olayın ardından farklı tarihlerde zanlıların yakınlarına ait 3 iş yerine de silahlı saldırı düzenlenmiş, 6 kişi gözaltına alınmıştı.