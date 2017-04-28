Adana'da Yasa Dışı Afişe Gözaltı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, duvarlara yasa dışı afiş yapıştırdıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akkapı Mahallesi Güney Yıldızı Parkı civarındaki duvarlara 1 Mayıs ile ilgili yasa dışı afiş yapıştırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Bölgeye giden ekipler, yasa dışı afişleri yapıştırdığı iddia edilen Y.İ, A.S.A, R.B. ve Ş.C'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi.



Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından "terör propagandası yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.