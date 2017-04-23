Adana'da 'tecavüz' intiharı



ADANA'da 27 yaşındaki Mithat Kutgi, nişanlısının kendisine tecavüz ettiğini ileri sürerek şikayetçi olması üzerine av tüfeğiyle başına ateş ederek intihar etti.



Mithat Kutgi bir süre önce adı açıklanmayan bir kızla nişanlandı. İddiaya göre genç kız, geçtiğimiz çarşamba günü, Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek nişanlısının kendisine tecavüz ettiğini öne sürüp şikayetçi oldu. Bunun üzerine Mithat Kutgi, savcının karşısına çıkıp ifade verdi. Bu olaydan sonra psikolojisi bozulan Kutgi, iddiaya göre ailesine "Bana iftira attılar, bununla yaşayamam" demeye başladı. Bugün saat 15: 30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Pınar Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitede ailesiyle yaşayan Mithat Kutgi, av tüfeğini başına dayayıp tetiği çekti. Silah sesini duyan ailesi odaya girdiğinde Kutgi'yi kanlar içinde buldu. Ailenin çığlıkları üzerine komşular durumu polis ve sağlık ekibine haber verdi. Eve ulaşan sağlık ekibi, babanın elinde tüfek olması nedeniyle yaralıya müdahale etmekte güçlük çekti. Olay yerine ulaşan polis, babanın elinden tüfeği alıp sakinleştirerek sağlık ekiplerinin müdahale etmesini sağladı. Sağlık ekibi, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatılırken incelemenin ardından Mithat Kutgi'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.