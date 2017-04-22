Adana'da Pazarcıların Mal Çalma Kavgası: 1'i Ağır 5 Yaralı

Adana'da iki pazarcı grubu arasında çıkan bıçaklı mal çalma kavgasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.



Olay, sabah 08.30 saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Kapalı Semt Pazarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, gece bilinmeyen bir saatte salatalık satan pazarcılar, yanlarında ki çilek ve erik olan tezgahtan meyve aldı. Sabah pazara geldiğinde meyvelerinin eksildiğini gören pazarcı, "Bana neden söylemeden alıyorsun" deyip sözlü tartışma başlattı. Bunun üzerine iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.



Kavgada, 5 kişi bıçakla yaralandı. Kavgayı gören çevredeki pazarcılar durumu polis ve ambulans ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Bıçakla kavgada Mehmet Rüzgar'ın (29) başından, boynundan ve kolundan bıçaklandığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA