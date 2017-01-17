Adana'da "Huzur" Uygulaması

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polisin gerçekleştirdiği "huzur" uygulamasında 7 kişi gözaltına alındı.



Yasa dışı gösterilerin düzenlendiği Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde terör, özel harekat, asayiş, narkotik ve çevik kuvvet ekiplerinin katılımıyla uygulama yapıldı.



Helikopter destekli uygulamada, bölgedeki iş yerlerinde ve şüpheli görülen araçlarda arama gerçekleştirildi.



Uygulama sırasında polisleri görüp kaçmaya başlayan bir şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin cebinden çıkan sigara paketini inceleyen ekipler, bir miktar eroin buldu.



Çeşitli suçlardan aranan 6 şüphelinin de gözaltına alındığı uygulamada plakasız 3 motosiklet ile yasa dışı 3 oyun aletine de el konuldu, 450 kişi ile 41 aracın sorgusu gerçekleştirildi, terör örgütü PKK yandaşlarının duvarlara yazdığı yazılar ise ekipler tarafından sprey boyayla kapatıldı.