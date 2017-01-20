Adana'da Cezaevindeki Yangın

Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuk koğuşunda çıkan yangında dumandan etkilenen mahkumlardan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesindeki cezaevinde çıkan yangında dumandan etkilenen 6 mahkumdan 17 yaşındaki Muhammet Erdoğan, tedavi gördüğü Numune, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Erdoğan'ın cenazesi, merkez Seyhan ilçesi Küçükoba Mezarlığında defnedildi.



18 Ocak'ta Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuk koğuşunda çıkan yangında, 6 mahkum ile 5 infaz koruma memuru dumandan etkilenmişti.