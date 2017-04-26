Adana'da Arapça Tabelalar Kaldırıldı

ADANA Büyükşehir Belediyesi, kentteki Suriyeli sığanmacıların açtığı işyerlerinde kullanılan Arapça tabelaları kaldırdı.



Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen çalışmada, şehrin çeşitli noktalarında görüntü kirliliği oluşturan ve Türkçe'nin korunması çalışmalarına zarar veren tabela, led ışık ve posterler söküldü. Uygulama, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Kocavezir Mahallesi, Güney Kuşak Bulvarı, 5 Ocak Bulvarı ve kentin farklı bölgelerinde gerçekleştirildi.



- Adana