Adana Çaldıkları Etlerle Mangal Yaptılar

Çaldıkları etlerle mangal yaptılar



ADANA'da bir kasaptan 800 kilo sucuk ile 350 kilo et çaldığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı. Suçlarını kabul eten zanlıların Pozantı İlçesi'ne giderek kar üstünde mangal keyfi yaptıkları öğrenildi.



Merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Çiçekli Mahallesi'nde bulunan bir kasaba 27 Ocak'ta giren Tekin T., Sedat A. ve Özcan S. içerdeki 800 kilo sucuk ile 350 kilo koyun etini çalıp, araca yükleyerek götürdü. Sabah dükkanını açan iş yeri sahibi et ve sucukların çalındığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip zanlılar ve kaçtıkları otomobili tespit etti. Kimlikleri belirlenen zanlılar evlerine yapılan operasyonlarla yakalandı.



PİKNİK YAPMIŞLAR



Emniyet müdürlüğünde sorguya alınan zanlılar, suçlarını kabul etti ancak 24 kilo et ile 12 kilo sucuk çaldıklarını öne sürdü. Polis ekipleri ayrıca zanlıların hırsızlıktan sonra Pozantı İlçesi'ne giderek kar üstünde mangal keyfi yaptıklarını belirledi. Emniyet müdürlüğündeki işlemleri biten zanlılar adliyeye sevk edildi.