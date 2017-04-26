Adana Bankaların Sistem Açığını Bulup, 9 Milyon Lira Dolandırdılar

Adana merkezli Van ve Ankara'da yapılan operasyonda bankaların sistem açığını fark edip vadesiz hesaplardan toplam 9 milyon lira çeken 2'si banka görevlisi 17 kişi yakalandı.



Adana Cumhuriyet Savcılığı'na aralarında banka görevlilerinin de olduğu liderliğini S.B.K.'nın yaptığı bir çetenin vadesiz hesaplarının ek hesaplar üzerinden dolandırıcılık yaptığı ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çete lideri S.B.K.'yı hem fiziki hem de teknik olarak takibe başladı. Şüphelinin 'pos tefeciliği' yaptığını belirledi. Zanlının aynı zamanda Ankara ve Van'da iki banka görevlisi ile irtibatlı olduğu saptandı.



ATM'DEN BANKANIN SİSTEM AÇIĞINI BULDU



Polis zanlının banka görevlileri ile birlikte çalıştığını, kredi kartı çıkartan kişilere otomatik olarak vadesiz hesap açıldığı, ATM'den banka sistemlerinin bir açığının belirlediğini, bu açık sayesinde çok sayıda kişinin hesabından milyonlarca lira para çekip kredi kartına yatırıp kredi kartının da limitini artırdığı öğrenildi. Ayrıca çekilen 9 milyon lirayı da bir banka da hesap açılarak buraya yatırıldığı tespit edildi.



KREDİ KARTIYLA 1 MİLYON LİRALIK OTOMOBİL



Çetenin fason şirket kurup bankalardan pos cihazı aldığı, ATM'den ek hesaplardan kredi kartlarına aktarılan paralarında bu yöntemle pos cihazından alışveriş yapılıyormuş gibi gösterilerek çekildiği ortaya çıktı. Zanlıların kredi kartıyla 1 milyon liralık otomobil, 2 milyon liralık altın alınmış gibi işlem yapıldığı da kaydedildi.



DUBAİ'YE KAÇMAK İSTERKEN YAKALADI



Banka görevlilerin polisin yaptığı çalışmayı fark edip bankada bulunan paraları çete üyelerine aktararak Dubai'ye kaçma planı yaptıkları belirlendi. Bu gelişme üzerine polis, 24 Nisan'da Adana, Ankara ve Van'da 26 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Bu operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Aralarında çete lideri S.B.K. ile 2 banka görevlisinin de olduğu zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor. Zanlıların evinde yapılan aramada, çok sayıda kredi kartı, pos cihazı, başkasına ait kimlik ele geçirildi. Polis yapılan operasyon neticesinde ATM'lerden çalınan 9 milyon liranın 6 milyon lirasına bloke koydurdu.



Daha sonrada bir devlet bankasında hesap açılarak bu 6 milyon lira buraya aktarıldı. Şimdi polis bu 6 milyon liranın sahiplerini belirleyip mağdurlara teslim etmek için de ayrı bir çalışma başlattı.