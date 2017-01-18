Adalet Bakanı Bozdağ: "Adil Öksüz'ün kafasını bulunduğu yerden dışarı çıkarabilme şansının olduğuna pek ihtimal vermiyorum. Ama eninde sonunda Türk polisi veya jandarması, güvenlik güçlerimiz, halkımızın da desteğiyle Adil Öksüz'ü saklandığı inde bulacak, onu da yargıya teslim edecektir."