Acun'un Kızı Babasına Bisikletiyle Meydan Okudu

Survivor 2017'nin çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Acun Ilıcalı, motosiklet keyfine ara vermeden devam ediyor.

BABASINI YALNIZ BIRAKMADI

Ancak bu sefer Acun'a kızı Melisa da eşilik etti. Küçük Melisa bisikletiyle babasının motosikletine meydan okudu.

"SİZ BENİM DÜNYAMSINIZ"

Kızı ve sevgilisinin imza attığı bu manzarayı fotoğraflayan Şeyma Subaşı, çektiği fotoğrafı Instagram hesabından "Benim dünyam" notuyla paylaştı.

İşte Şeyma Subaşı'nın paylaşımı: