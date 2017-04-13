Acun Ilıcalı, Yunan Yarışmacılarından Alkış Aldı

Survivor formatını satın alan ve yarışmayı Yunanistan'a taşıyan Acun Ilıcalı, 'Survivor Greece' in yeni bölümünü sundu. Yarışmanın Yunanistan ayağını emanet ettiği Sakis Tanimanidis'in Atina'ya gitmesi gerekince sunuculuğu devralan Acun Ilıcalı, Survivor Yunanistan'ın iki bölümünü sundu. Yarışmacıların alkışları arasında sunucu kısmına ilerleyen Acun Ilıcalı onları kendi dillerinde selamladıktan sonra İngilizce konuşmaya devam etti.