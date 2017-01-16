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Act Havayolları Yönetim Kurulu: "İlk Bulgulara Göre, Kazanın Oluşumuna Teknik Nedenler veya...

Act Havayolları Yönetim Kurulu: "İlk Bulgulara Göre, Kazanın Oluşumuna Teknik Nedenler veya...

ACT Havayolları Yönetim Kurulu: "İlk bulgulara göre, kazanın oluşumuna teknik nedenler veya yüklemeye bağlı etkenlerin yol açmadığı anlaşılmaktadır.

Act Havayolları Yönetim Kurulu:

ACT Havayolları Yönetim Kurulu: "İlk bulgulara göre, kazanın oluşumuna teknik nedenler veya yüklemeye bağlı etkenlerin yol açmadığı anlaşılmaktadır. Kazanın gerçek nedeni yapılacak çalışmalar sonucu ortaya çıkacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır"

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