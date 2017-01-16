ACT Havayolları Yönetim Kurulu: "İlk bulgulara göre, kazanın oluşumuna teknik nedenler veya yüklemeye bağlı etkenlerin yol açmadığı anlaşılmaktadır. Kazanın gerçek nedeni yapılacak çalışmalar sonucu ortaya çıkacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır"
Act Havayolları Yönetim Kurulu: "İlk Bulgulara Göre, Kazanın Oluşumuna Teknik Nedenler veya...
ACT Havayolları Yönetim Kurulu: "İlk bulgulara göre, kazanın oluşumuna teknik nedenler veya yüklemeye bağlı etkenlerin yol açmadığı anlaşılmaktadır.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads