Açlık Grevi Yapan Filistinli Tutuklulara "Destek Gösterisi"

Gazzeli kadınlar İsrail hapishanelerinde 14 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla gösteri düzenledi.



Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Kadın Komiteleri Birliği'nin çağrısı üzerine Seraya Meydanında toplanan onlarca kadın açlık grevindeki Filistinlilerin fotoğraflarını taşıyarak, "Esirlere özgürlük", "Esirler acilen serbest bırakılsın" yazan dövizler taşıdı.



Birliğin Gazze sorumlusu Nadiye Ebu Nahle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada, işgalcilerin hapishanelerinde açlık grevi yapan tutuklularla dayanışma içerisinde olduğumuzu bildirmek için toplandık. Filistinlilere yönelik yapılan ihlaller, idari tutukluluk ve tecrit siyasetine hayır diyoruz." ifadelerini kullandı.



Arap Birliği'nden tutuklu Filistinlilerle ilgili İsrail'e karşı ciddi bir tavır sergilemesini talep eden Nahle, uluslararası toplumu İsrail'in ihlallerine karşı acilen harekete geçme çağrısında bulundu.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.