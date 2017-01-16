Acil 10 Numara!

Ara transfer döneminin transfer görüşmeleri açısından en yoğun takımları arasında yer alan Fenerbahçe, teknik direktör Dick Advocaat'ın ihtiyaç duyduğu bölgelere oyuncuları almak adına büyük bir çaba gösteriyor. Listedeki iki isim Mehmet Ekici ve Jose Sosa konusunda da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Öncelikle Ekici'den başlayalım... Önceki gün Trabzonspor, Beşiktaş'a ısrarla göndermek istediği Ekici ile bir kez daha masaya oturdu ve onu ikna etmeye çalıştı. Ancak sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki orta saha oyuncusu bir kez daha, "Ben Fenerbahçe'ye söz verdim. Beni şimdi gönderin, kulübüm de para kazansın" dedi.

Kadro dışı bırakılıyor

Ancak Karadeniz cephesi, ısrarını sürdürünce geri adım atmayan Ekici'yi kadro dışı bırakma kararı aldı. Bu sırada Trabzon, Fener'in son teklifi 2.5 milyon Euro'yu da reddetti. Ekici'den sözü zaten alan Kanarya, ara transfer döneminin son gününe kadar bu önerisini masada tutacak ve Trabzon'un çark etmesi halinde yıldız futbolcuya ikinci yarı öncesi formayı giydirmeyi başaracak. Diğer tarafta Advocaat'ın yönetime işaret ettiği oyunculardan biri olan Jose Sosa için de Sarı-Lacivertliler, kulübü Milan'la görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Geçen sezon Beşiktaş'ta oynayan Sosa'yı, İstanbul'a getirmek için her türlü ayrıntıyı gözden kaçırmayan Kanarya'nın bu konudaki en büyük rakibi ise Çinliler.

Fazla şans vermiyorlar

Son yıllarda futbola çok büyük yatırımlar yapan Çinliler, Sosa için tıpkı Fenerbahçe gibi İtalyanlar'ın kapısını çaldı. Alınan bilgiye göre Demba Ba'nın takımı Shanghai Shenhua ile Ersan Gülüm'ün formasını giydiği Hebei China Fortune'ın, 31 yaşındaki oyuncu için girişimde bulunduğu bildirildi. Milan'ın da, bu sezon fazla şans bulamayan Sosa'yı, satabileceği maksimum paraya elden çıkarmak istediği konuşuluyor.

Kaynak: Fanatik