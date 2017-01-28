Aboubakar ile Sow Karşı Karşıya!

Afrika Uluslar Kupası'nda Vincent Aboubakar ve Moussa Sow'un karşılaşacağı mücadele bugün oynanacak.







Çeyrek final maçında Kamerun ile Senegal'in randevusu Türkiye Kupası'ndaki erken finali yakından ilgilendiriyor.

Son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe, 4-5 Şubat tarihlerinde oynayacak. Bu mücadelede elenecek iki isimden biri de derbiye yetişebilecek.

Bu zorlu mücadele TSİ 22.00'da yapılacak. Senegal'in elenmesi halinde Sow Fenerbahçe'ye, Kamerun'un kaybetmesi halinde de Aboubakar Beşiktaş'a gelecek.