Aboubakar, Afrika Kupası'nda Kaçırdığı Golle Beşiktaşlıları Üzdü

Afrika Kupası'nda Kamerun forması giyen Beşiktaşlı Aboubakar, Gine-Bissau maçında kaçırdığı golle taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı.

Aboubakar, Afrika Kupası'nda Kaçırdığı Golle Beşiktaşlıları Üzdü

2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun, A Grubu'ndaki ikinci maçında Gine-Bissau'yı 2-1 yendi.

Gabon'un başkenti Libreville'de oynanan karşılaşmanın 13. dakikasında Gine-Bissau, Piqueti'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda toparlanan Kamerun, 61. dakikada Sebastien Siani ve 79. dakikada Michael Ngadeu Ngadjui'nin attıkları gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Kamerun'da, Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, 63 dakika sahada kaldı.

Beşiktaşlı futbolcu vasat bir performans sergilediği karşılaşmada kaçırdığı golle de taraftarlarını üzdü.

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