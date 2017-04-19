Abonesepeti 420 Bin TL Yatırım Aldı

Mobil-GSM, internet, dijital TV platformları, ev telefonu ve hatta dergi aboneliği gibi hizmetlerle ilgili fiyat avantajları sunan ve Akbank Girişimci Geliştirme Programı mezunu olan Abonesepeti, 420 bin TL yatırım sağladı.



Akbank açıklamasına göre, Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu (SUGK) ve Akbank iş birliğiyle girişimcilere destek olmak amacıyla yürütülen Akbank Girişimci Geliştirme Programı mezunlarından Abonesepeti, ŞirketOrtağım'dan, 3 milyon 500 bin TL üzerinden değerleme yapılarak 420 bin TL yatırım aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Abonesepeti'nin kurucusu Deniz Okumuş, Akbank Girişimci Geliştirme Programı'na ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:



"Benim gibi işletme dinamiklerine hakim olmayan girişimcilere doğru planlama ve stratejiler öğretti. Ayrıca program sayesinde finansal okur yazarlığı öğrendim, doğru karar verme yeteneğimi geliştirdi ve işletmemizde henüz bir fikir aşamasında olan Abonesepeti projemizi gerçekleştirme cesareti verdi."



SUGK Akademik Direktörü Prof. Dr. Dilek Çetindamar da "Sürekli yenilik ve yaratıcılık gerektiren günümüz iş dünyasında teknolojik değişimleri yakalayabilmek ve farklı iş modelleri hakkında bilgi sahibi olmak, başarılı olmak için kaçınılmaz hale geldi. Bunu anlayarak kendini farklı eğitimlerle geliştiren ve hazırlayan girişimciler doğal olarak başarıyı yakalıyorlar. Abonesepeti'ne uzun yolculuklarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.



"Girişimcilik ekosistemine değer katmaya devam edeceğiz"



Akbank KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz ise Türkiye'nin istikrarlı ve yüksek oranlı büyümesine dinamizm ve ivme kazandırmayı öncelikli görev olarak benimsediklerini vurguladı.



Bu görevin önemli bileşenlerinden birinin de girişimcileri desteklemek olduğuna dikkati çeken Oğuz, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin en değerli banka markası olarak her zaman en önemli odak alanlarımızdan biri de girişimcilik ve girişimciliğin desteklenmesi oldu. Her yeni girişimin, geleceğin başarılı KOBİ'sine dönüşmesi için yeni ürün, hizmet, finansman modelleri, eğitim programları, yarışmalar ve iş birlikleri gibi çok geniş bir çözüm yelpazesi ile girişimcilerimizin yanında oluyoruz. Sabancı Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz Akbank Girişimci Geliştirme Programı ile girişimciliğe adım atmış ve bir süredir faaliyette bulunan ve büyüme aşamasına gelen girişimcilere büyümeyi nasıl gerçekleştireceği konusunda bilgi birikimi kazandırıyoruz. Çok sayıda girişimcinin katıldığı bu programın mezunlarından Abonesepeti'nin ŞirketOrtağım'dan yatırım almış olması bizi gururlandırdı. Abonesepeti gibi başarı öykülerinin girişimci adaylarımızı harekete geçirebilmesi için girişimcilik ekosistemine değer katmaya devam edeceğiz."