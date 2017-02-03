Abdullah Gül Hilye-i Şerif Sergisini Ziyaret Etti

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, DemArt İslam Sanatları Galerisi'nin düzenlediği "Resul'e Adanmış Kalem İzleri" başlıklı Hilye-i Şerif Sergisini ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret yaklaşık 50 dakika sürdü. Ziyaretin ardından karşılarında Abdullah Gül'ü gören vatandaşlar, Gül ile birlikte özçekim yaptı. Kısa süreli sohbetin ardından Gül galeriden ayrıldı.



Sergide, hat sanatında dünyanın çeşitli ülkelerinden 'ustaların ustaları' kabul edilen sanatçılar yer alıyor. Serginin birbirinden değerli isimleri arasında 2010 yılında Kültür Bakanlığı ve UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülüne, 2011 yılında "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen i 'Reis ül Hattat" unvanına sahip Hasan Çelebi, Arap dünyasında 'Sultanu'l Hattatin" unvanı verilen Abbas Bağdadi, Hattatlar Birliği Başkanı Avni Nakkaşoğlu dahil 25 sanatkar bulunuyor.



(Alev Hamitoğulları - Fatih Gavuz - Gizem Özdemir/İHA) - İSTANBUL