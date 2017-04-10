ABD Savunma Bakanı James Mattis: "(Şayrat Hava Üssü'ne yapılan füze saldırısı) Başkan (Donald Trump), gelecekte kimyasal saldırıları caydırmak ve Esed, uluslararası hukuka aykırı kimyasal silahlarla masum insanları öldürürken ABD'nin sessiz kalmayacağını göstermek için bu adımı atma talimatı verdi."