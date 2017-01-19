Hamas Siyasi Büro üyesi Musa Ebu Merzuk, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelen Filistinli parti ve hareket temsilcilerinin, ABD'yi Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımaması yönünde uyardığını söyledi.
Merzuk yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli hareket ve parti temsilcilerinin Moskova'daki görüşmelerinde, Rusya'nın bölgeyle olan ilişkisi ve Filistin halkına verdiği destek üzerinde durulduğunu ve ABD'ye Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımaması yönünde uyarıda bulunulduğunu kaydetti.
Aralarında Hamas ve Fetih'in de bulunduğu Filistinli parti ve hareket temsilcileri "Filistin uzlaşması ve ülkenin geleceği" konulu forum için Moskova'ya gitmişti.
ABD'de yarın başkanlığı devralacak olan Donald Trump, seçim sürecinde, ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Trump, bugün bir İsrail gazetesine yaptığı açıklamada da vaadini unutmadığını belirterek, "Ben verdiğim sözden vazgeçmeyen bir şahsiyetim." demişti.
ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor. Ancak söz konusu yasa 21 yıldır Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.
ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınması Tartışmaları
Hamas Siyasi Büro üyesi Musa Ebu Merzuk, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelen Filistinli parti ve hareket temsilcilerinin, ABD'yi Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımaması yönünde uyardığını söyledi.
Hamas Siyasi Büro üyesi Musa Ebu Merzuk, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelen Filistinli parti ve hareket temsilcilerinin, ABD'yi Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımaması yönünde uyardığını söyledi.