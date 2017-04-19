ABD Donanması Kuzey Kore'ye Gitmiyormuş'

Kuzey Kore'ye gittiği düşünülen bir Amerikan uçak gemisi ve diğer savaş gemilerinin aslında tam tersi yöne doğru gittiği ortaya çıktı.



ABD Donanması, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada Carl Vinson birliğinin Kuzey Kore ile yaşanan nükleer gerilimin ardından Kore yarımadasına doğru gittiğini belirtmişti.



ABD Başkanı Donald Trump ise bir geminin gönderildiğini söylemişti.



Ancak gemilerin haftasonu tersi bir yöne, Hint Okyanusu üzerinde bulunan Sunda Boğazı'na doğru gittiği meydana çıktı.



Amerikan ordusunun Pasifik yönetimi salı günü yaptığı açıklamada, Avustralya'da bulunan Perth limanına gidişin iptal edildiğini, ancak Avustralya ile daha önce planlanan tatbikatın gerçekleştirildiğini söyledi.





Grubun şimdi emirlere uyarak Pasifik Okyanusu'nun batısına doğru gittiği aktarıldı.



BBC'nin Kore muhabiri Stephen Evans, ortaya çıkan bu durumun Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u korkutmak için yapılan kasıtlı bir aldatmaca mı, planda yapılan bir değişiklik mi yoksa basit bir iletişim hatası mı olduğunun bilinmediğini söyledi.

Pence: Etkili yanıt veririz



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Japonya'da demirli USS Ronald Reagan adlı gemide yaptığı konuşmada, "Herhangi bir saldırıya, kitlesel ya da nükleer silah kullanımına karşı Amerikan cevabı yoğun ve etkili olacaktır" dedi.





Pence, geçen gün Kuzey ve Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgede ise ülkesinin Kuzey Kore'ye "stratejik sabır gösterme" döneminin sona erdiğini söylemişti.



ABD Başkan Yardımcısı'nın ziyareti, Kore Yarımadası'nda Kuzey Kore ve ABD'nin karşılıklı hamleleriyle gerilimin arttığı bir dönemde geldi.



Pence, Kuzey Kore'nin Pazar günü düzenlenen başarısız füze denemesinden saatler sonra Güney Kore ziyaretine başladı.



Pyongyang'dan bir yetkili ise Pence'in sözleri üzerine Kuzey Kore'nin ABD ile büyüyen askeri gerilime ve uluslararası kınama mesajlarına rağmen füze denemelerini sürdüreceğini söyledi.