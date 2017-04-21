ABD'den Polonya'ya NATO Desteği
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Ryan, NATO'da Polonya'ya destek sözü verdiklerini ve Rusya'nın saldırganlığı konusunda endişe duyduklarını söyledi.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Ryan, NATO'da Polonya'ya destek sözü verdiklerini ve Rusya'nın saldırganlığı konusunda endişe duyduklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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