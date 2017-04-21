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ABD'den Polonya'ya NATO Desteği
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ABD'den Polonya'ya NATO Desteği

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Ryan, NATO'da Polonya'ya destek sözü verdiklerini ve Rusya'nın saldırganlığı konusunda endişe duyduklarını söyledi.

ABD'den Polonya'ya NATO Desteği

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Ryan, NATO'da Polonya'ya destek sözü verdiklerini ve Rusya'nın saldırganlığı konusunda endişe duyduklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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