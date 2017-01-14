ABD'den Polonya'ya Asker ve Teçhizat Sevkiyatı

NATO operasyonu kapsamında Polonya'ya sevk edilen Amerikan Zırhlı Tugayı için Polonya Başbakanı Beata Szydlo ve Ulusal Savunma Bakanı Antoni Macierewicz katılımıyla resmi tören düzenlendi.



"Rus askeri gücüne ilişkin endişeleri ortadan kaldırmayı ve NATO'nun doğu sınırını güçlendirmeyi" amaçlayan Atlantik Kararlılık Operasyonu kapsamında Amerikan askerlerinin Polonya'ya ulaşması üzerine Zagan kentinde düzenlenen tören, ülkedeki 15 şehir meydanında canlı yayınlandı.



Başbakan Szydlo, törende yaptığı konuşmada, Polonya, Avrupa ve ortak savunma için asker konuşlandırılmasının önemli olduğunu söyledi.



Amerikan askerlerine seslenen Macierewicz ise "Sizleri uzun süredir bekliyorduk, on yıllardır." dedi.



Polonya Savunma Bakanlığı "Güvenli Polonya" sloganıyla ülke genelinde programlar düzenliyor. Programlarda, silahlar tanıtılıyor, ordu tarafından konserler düzenleniyor.



Geçtiğimiz günlerde, Almanya'nın kuzeyindeki Bremerhaven Limanı'ndan hareket eden 3. Zırhlı Tugaya ait askeri konvoyun Olszyna bölgesinden Polonya'ya girdiği, Amerikan askerleri ile Tugay Komutanı Christopher R. Norrie'in de Polonya'ya ulaştığı bilgisi verilmişti.



Sevkiyat kapsamında ilk Amerikan askerleri geçen cumartesi günü Zagan'a varmıştı. Polonya'nın Swietoszow, Skwierzynia ve Boleslawiec kentlerinde 18 Ocak'a kadar konuşlandırılacak birlikler, Polonya'da 9 ay kalacak. Ayrıca birliklerin bir bölümü Baltık ülkelerinin yanı sıra Bulgaristan ve Romanya'ya yönlendirilecek.



Operasyon süresince NATO doğu sınırı için 3. Zırhlı Tugayı'nın 3 bin 500 askeri sevk edildi.



NATO, Ukrayna krizi ve Rusya'nın müdahalesi sonrası geçen yıl temmuz ayında Varşova'da düzenlenen zirvede doğu sınırındaki savunma kapasitesini güçlendirme kararı almıştı. NATO, bu kapsamda Polonya ve Baltık ülkelerinde dönüşümlü olarak 4 uluslararası tabur konuşlandıracak.