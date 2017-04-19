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ABD'de, Ülkeye 11 Yıl Yetecek Doğalgaz Rezervi Bulundu
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ABD'de, Ülkeye 11 Yıl Yetecek Doğalgaz Rezervi Bulundu

ABD'de tespit edilen 8 trilyon 610 milyar metreküplük yeni doğalgaz rezervinin ülkenin 11 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılaması öngörülüyor.

ABD'de, Ülkeye 11 Yıl Yetecek Doğalgaz Rezervi Bulundu

ABD'de tespit edilen 8 trilyon 610 milyar metreküplük yeni doğalgaz rezervinin ülkenin 11 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılaması öngörülüyor.

Kaynak: Dunya.com

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