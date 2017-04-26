Abd: Bu Hava Saldırıları Koalisyon Tarafından Onaylanmadı

ABD yönetimi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeydoğusunda düzenlediği hava operasyonlarından "kaygı duyulduğunu" açıkladı.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner günlük basın brifinginde, bir soru üzerine Türkiye'nin düzenlediği hava harekatından dolayı "derin kaygı" duyduğunu belirtti.



Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı verdiği haklı mücadeleyi anladıklarını ifade eden Toner, "Bu hava saldırıları koalisyon tarafından onaylanmadı ve aralarında Kürt peşmergelerin de bulunduğu, IŞİD'e karşı mücadelede işbirliği yaptığımız güçlerde talihsiz can kayıplarına neden oldu" dedi.



Toner, düzenlenen hava saldırısı hakkında Türkiye'ye "doğrudan" kaygılarını ilettiklerini söyledi.



ABD Savunma Bakanlığı da, Türkiye'nin operasyonları konusunda ABD ve IŞİD karşıtı koalisyon ile "yeterli şekilde koordine edilmediği" gerekçesiyle "Türkiye'ye kaygılarını dile getirdiklerini" açıkladı. - York