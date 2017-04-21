ABD Başkan Yardımcısı Pence Endonezya'da

CAKARTA (AA) – ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgesel zirvelere katılmak üzere kasım ayında Filipinler ve Vietnam'a gideceğini söyledi.



Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) sekreterliğini ziyaret eden Pence, Trump'ın, kasım ayında ASEAN ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvelerine ev sahipliği yapacak Filipinler ve Vietnam'a gidebileceğini ifade etti. Pence ayrıca Trump'ın gezi kapsamında diğer Asya ülkelerine de uğrayabileceğini aktardı.



Pence, "Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarın gelişmesi için ASEAN ile çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullanarak, bölgesel güvenlik açısından Trump yönetiminin ASEAN ile iş birliğine önem verdiğini belirtti.



Endonezya ziyaretini tamamlayan ABD Başkan Yardımcısı Pence daha sonra Avusturalya'ya geçti.