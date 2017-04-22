ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Avustralya'da
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 3 gün sürecek Avustralya turuna başladı.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 3 gün sürecek Avustralya turuna başladı. Avustralya ziyareti kapsamında ilk gününde Sydney'deki Admiralty House'da Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile bir araya geldi.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 10 günlük Güney Kore, Endonezya, Japonya ziyaretlerinin dördüncü durağı olan Avustralya'ya geldi. Pence'in Avustralya ziyareti ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminde üst düzey bir yetkili tarafından yapılan ilk ziyaret. Pence, Avustralya'da ekonomik bağları ve işbirliğini güçlendirmek için temaslarda bulunacak. Ayrıca Pence'in gündemini Kuzey Kore'nin nükleer tehditi oluşturuyor. Pence, yaptığı açıklamada, "Avustralya Başbakanı ve ben Kuzey Kore'nin nükleer tehditi ile ilgileneceğiz. Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze tehditi hala sürüyor ve gerginlik daha da artıyor" açıklamalarında bulundu. Pence devamında, ABD'nin Avustralya ile yakın çalışmaya devam edeceğini belirtti. Pence, "Çin ile rejim üzerinde ekonomik ve diplomatik baskı oluşturmaya çalışıyoruz" dedi. Turnbull ise yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore yönetimi, barış ve istikrarı tehdit ediyor" açıklamalarında bulundu. Çin'in baskı yapması gerektiğini sözlerine ekledi ve Çin'in bu konuda adım atacağına emin olduğunu belirtti. - CANBERRA