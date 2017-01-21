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Abd, Astana'ya Heyet Göndermiyor
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Abd, Astana'ya Heyet Göndermiyor
Abd, Astana'ya Heyet Göndermiyor
21 Ocak 2017 Cumartesi 19:17
ABD, Astana'daki zirveye heyet göndermeyecek.
ABD, Astana'daki zirveye heyet göndermeyecek. ABD'yi Astana'da Kazakistan Büyükelçisi temsil edecek.
Kaynak:
Dunya.com
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