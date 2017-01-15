ABD Askerlerinin Norveç'te Konuşlanacak Olmasına Rusya'dan Tepki

Norveç'te ABD deniz piyadeleri, orduyu eğitmek ve ortak askeri tatbikatlar yapmak üzere en az bir yıllığına ülkede konuşlanacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, duruma tepki göstererek duruma anlam veremediklerini açıkladı.

330 ABD DENİZ PİYADESİ NORVEÇ'E GELECEK

Devlet televizyonu NRK'nın bildirdiğine göre, ülke silahlı kuvvetlerini eğitmek ve ortak kış tatbikatı yapmak üzere 330 ABD deniz piyadesi pazartesi gününden itibaren Norveç'e gelecek.

EN AZ BİR SENE NORVEÇ'TE KONUŞLANACAKLAR

Bu arada askerlerin Trondheim yakınlarındaki Vaernes askeri üssünde en az bir sene konuşlanacağı ifade edildi.

EĞİTİM ALTI AY SÜRECEK

Norveç Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da her iki ülke askerinin Kuzey Norveç'te askeri kış tatbikatı yapacağı kaydedilerek, ABD askerlerinin altı ay boyunca Norveç askerlerini eğiteceği bilgisi paylaşıldı.



RUSYA: ANLAM VEREMEDİK

Öte yandan NRK'ye açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Norveç'le, Rusya arasında herhangi bir sorun olmamasına rağmen Amerikan askerlerinin Norveç'te konuşlandırılmasına anlam veremediklerini bildirdi.

NORVEÇ TARİHİNDE BİR İLK

Norveç, 1949'da üye olduğu NATO bünyesinde ilk kez yabancı bir ülkenin askerlerine, ülke topraklarında konuşlanma izni vermiş oldu.