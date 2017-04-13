Abana'da Kanserle Mücadele

Abana Devlet Hastanesi, kanserle mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.



Sağlık personeli ile halk pazarını ve esnafları gezen Hastane Müdürü Uğur Yiğitsoy, kanserde erken teşhisin büyük önem taşıdığını söyledi.



Kurumlarının, ücretsiz olarak kanser taraması yaptığını anlatan Yiğitsoy, "Sağlık Bakanlığımız, kanserle mücadele konusunda üstün bir çalışma ortaya koyuyor. Bizler de kurumumuzda hiçbir ücret ödenmeksizin vatandaşlarımızın kanser taramalarını yapıyoruz. Bilindiği gibi kanserde erken teşhis, hastalığın tedavi sürecini etkiliyor. Kanserden değil, geç kalmaktan korkun." diye konuştu.



Yiğitsoy, vatandaşlara broşür dağıtarak, taramalarının yapılması için kurumlarına davet etti.