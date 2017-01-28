Avrupa Birliği'ne üye Akdeniz ülkeleri zirvesinin ikinci toplantısı Portekiz'in başkenti Lizbon'da bugün başlıyor.
Lizbon'da, Centro Cultural de Belém'de gerçekleşecek olan zirveye Yunan Başbakanı Aleksis Çipras, Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Kıbrıs Rum Kesimi Başkanı Nikos Anastasiadis, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ve Malta Başbakanı Joseph Muscat katılacak. İlk Avrupa Birliği Akdeniz Ülkeleri toplantısı geçen Eylül ayında Atina'da düzenlenmiş ve bu ülkeleri ilgilendiren siyasi ve ekonomik konular görüşülmüştü. - Atina
AB'ye Üye Akdeniz Ülkeleri Zirvesi Lizbon'da Yapılıyor
Avrupa Birliği'ne üye Akdeniz ülkeleri zirvesinin ikinci toplantısı Portekiz'in başkenti Lizbon'da bugün başlıyor.
Avrupa Birliği'ne üye Akdeniz ülkeleri zirvesinin ikinci toplantısı Portekiz'in başkenti Lizbon'da bugün başlıyor.