TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Şirin Çoğal, AB-TR Sürdürülebilir Tarım Ağı Projesini başlattıklarını bildirdi.Çoğal, yaptığı yazılı açıklamada, sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedeflediklerinibelirtti.Kimyasal gübre ve pestisit kullanımı gibi yanlış tarım uygulamalarının tarım alanlarının ve tüm canlıların zarar görmesine neden olduğunu aktaran Çoğal, şunları söyledi: "TEMA Vakfı olarak bu konuya sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla çözüm getirilmesini zorunlu görüyoruz. Çünkü bugünün ve gelecek nesillerin gıda ihtiyacının karşılanabilmesi ancak toprak ekosistemi ve çevrenin korunmasıyla mümkün. Bu kapsamda ortaklarımızla birlikte, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Sivil Toplum Diyaloğu Programı altında desteklenen 'AB-TR Sürdürülebilir Tarım Ağı Projesi'ni başlattık. Bir yıldan uzun bir süredir yaptığımız çalışmaların sonucunda da TEMASTA'yı kurduk. TEMASTA ile üreticileri, tüketicileri ve tüm ilgi gruplarını bir araya getirmeyi, sürdürülebilir tarım uygulamalarını geniş kitlelere yaymayı hedefliyoruz. Bu sebeple herkesi TEMASTA'ya üye olmaya davet ediyoruz." Proje paydaşlarıyla toplantılar yaptıklarını aktaran Çoğal, şunları kaydetti: "Bu sayede TEMASTA'yı kullanıcıların ihtiyaçlarına göre kurgulama imkanına kavuştuk. Sürdürülebilir tarımla ilgili her kesimin buluşacağı, bilgi edinip paylaşabileceği, iş birliği yapabileceği internet tabanlı bir ortamı kullanıma açtık. TEMASTA üreticiler için destekler, mevzuat, hava raporları, dünyada uygulanan yeni yöntemler ve kullanıcıların iletişim bilgileri gibi sosyal ağ kurmaya yönelik içerikleri merkeze alıyor. Tüketicilerin sağlıklı ve çevre dostu gıda üretimi yapan üreticiye erişimini de kolaylaştıran ağ, sürdürülebilir tarım uygulamalarını odağına alan faaliyetlerin ve etkinliklerin duyurulmasına olanak tanıyor. Ayrıca tarimtema.org. web sitesiyle üreticilere sürdürülebilir tarıma geçiş konusunda bilgiler vererek, tüketicilerin neden sürdürülebilir tarım ürünleri tüketmeleri gerektiği ve bu ürünleri nasıl tanıyacakları konusuna da ışık tutuyor."



Çoğal, TEMASTA'ya temasta.tarimtema.org adresinden üye olunabileceğini kaydetti.