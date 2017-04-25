AB Bakanı Çelik: "Adil ve Hakkaniyetli Olmayan Bu Karar Bir Şekilde Ortadan Kalkacaktır"

- Kamu Denetçiliği Kurumu Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ANKARA - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u ziyaret etti.

AB Bakanı Çelik: 'Adil ve Hakkaniyetli Olmayan Bu Karar Bir Şekilde Ortadan Kalkacaktır'

- Kamu Denetçiliği Kurumu
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ANKARA - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u ziyaret etti. AB Bakanı Çelik, ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

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